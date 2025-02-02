قناة السويس تشهد عبور حفار مقطور (صور)

الحفار عبر بنجاح بمصاحبة ثلاث قاطرات للتأمين الملاحي

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، عبور الحفار ADMARINE260، وذلك من خلال قطره وتوجيهه بثلاث قاطرات تابعة للهيئة وإرشاده بواسطة فريق عمل يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلته من البحر المتوسط متجها إلى البحر الأحمر.

معلومات عن الحفار ADMARINE260

يبلغ طول الحفار الذي عبر من قناة السويس، ويرفع علم ليبيريا 45 مترا، وعرضه 48 مترا، بحمولة كلية 3543 طنا، وتطلبت عملية عبوره اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية خاصة، شملت تقليل ارتفاع الحفار ليكون ارتفاعه مناسب للعبور أسفل كوبري السلام، وذلك عبر زيادة غاطس الحفار بالسماح بعبوره فى أوقات الجزر بما مكن من تقليل ارتفاع الحفار وعبوره بأمان.

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

مدة رحلة العبور من القناة

استغرقت رحلة عبور الحفار لقناة السويس 22 ساعة وبدأت بوصول الحفار إلى غاطس بورسعيد، حيث تم توصيل الحفار بقاطرة الإرشاد الرئيسية "بركة" لقطرة، ثم رباط الحفار من الجانب بالقاطرتين التابعتين للهيئة "بورسعيد ٣" و"السويس ٣" للقيام بأعمال الدفة والتوجيه، مع مراعاة الدقة في التوجيه بالقاطرات ودراسة حركة واتجاه التيارات الهوائية والمائية للحفاظ على تمركز الحفار في منتصف القناة.

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

اتخاذ التدابير الخاصة بعملية العبور

وتطلبت عملية عبور الحفار اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة حيث تم إدخال الحفار في آخر قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، مع الاحتفاظ بسرعة مناسبة لعبوره خلال فترات الشبورة المائية نهارا، كما تم تغيير سير الحفار خلال عبوره في القطاع الأوسط ليعبر في المجرى الملاحي الجديد للقناة في القناة الجديدة التي تمتاز بطبيعتها المنتظمة وقلة إنحناءاتها مما يجعل من عملية العبور أكثر أمانا ويسرا.



جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

عدد المرشدين المشاركين في عملية العبور

وحظيت عملية إرشاد الحفار بترتيبات خاصة بتعيين ١٢ من كبار مرشدي الهيئة حيث تناوب عدد ٣ مرشدين في كل قطاع من القطاعات الثلاثة للقناة بالإضافة إلى مرشد في غاطس بورسعيد ومرشدين من غاطس السويس، وتمت عملية العبور بالتنسيق مع مركز الحركة الرئيسي ومتابعة من مكاتب الحركة في بورسعيد والسويس ومراقبة من محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

جانب من عملية عبور الحفار،فيتو

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير العبور الآمن لمختلف أنواع وأجيال السفن والوحدات البحرية والوحدات العائمة سواء استلزم عبورها اتخاذ إجراءات تقليدية أوغير معتادة بالتوازي مع تحقيق أقصى وفرا ممكنا لاقتصاديات الرحلة مقارنة بالطرق البديلة لتظل قناة السويس الخيار الأمثل والأسرع والأكثر أمانا.

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