أعلن المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم، انطلاق فعاليات مبادرة "معا..دمياط الجديدة أحلى"، بمشاركة شباب المدينة طلاب المدارس والجامعات فى أعمال التجميل والتشجير والنظافة بالمدينة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة.

أوضح رئيس الجهاز، أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق روح جديدة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى أبناء المدينة.

إنطلاق فعاليات مبادرة "معا..دمياط الجديدة أحلى"،بمشاركة شباب المدينة

وأشار رئيس الجهاز، إلى مشاركة (46) طالبا وطالبة من أبناء المدينة فى فعاليات المبادرة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الجهاز قام بتوفير الأدوات والدهانات والأشجار التى يقوم الطلاب بتشجيرها فى أعمال المبادرة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على دعم المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة والاستفادة من طاقات أبنائنا من الطلاب في أعمال التنمية والتطوير والحفاظ على المظهر الجمالى والشكل الحضاري للمدن الجديدة.

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