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محافظات

محافظ دمياط يقدم واجب العزاء في والد الأنبا ماركوس بكنيسة العذراء مريم

محافظ دمياط يُقدم
محافظ دمياط يُقدم واجب العزاء فى وفاة والد نيافة الأنبا مارك

قدم  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واجب العزاء إلى الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى ودير القديسة دميانة،  وذلك خلال مراسم العزاء التي أقيمت لوفاة والده بكنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، والقمص صرابامون مترى وكيل المطرانية والقمص مرقص محروس سكرتير المطرانية والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف

محافظ دمياط يُقدم واجب العزاء فى وفاة والد نيافة الأنبا ماركوس بكنيسة العذراء مريم 
محافظ دمياط يُقدم واجب العزاء فى وفاة والد نيافة الأنبا ماركوس بكنيسة العذراء مريم 

 

وقدم " محافظ دمياط " تعازيه الى الأنبا ماركوس واسرته الكريمة والكنيسة، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المجتمع المصرى تربطه روابط قوية  يقفون بجانب بعضهم كنسيج واحد فى مختلف المناسبات، ودعا الله أن يحفظ الجميع ومصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

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