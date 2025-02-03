الإثنين 03 فبراير 2025
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خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: توقعات بتعيين رون ديرمر رئيسًا لوفد التفاوض بالدوحة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  لم يتخذ بعد قرارا بإرسال وفد التفاوض إلى الدوحة لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن تقديرات تشير إلى أن   نتنياهو سيعلن الوزير رون ديرمر رئيسا لوفد التفاوض بدلا من رئيس الموساد.

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وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تعيين ديرمر هو إضعاف متعمد للمستوى المهني في المفاوضات لصالح المستوى السياسي المقرب من نتنياهو


لا يوجد أي تفاؤل بشأن استمرار الصفقة

وستصر إسرائيل  في مفاوضات المرحلة الثانية على نفي قادة حماس ونزع سلاح غزة والإفراج عن جميع الأسرى.
وأكدت الصحيفة    أن فرص موافقة حماس على هذه المطالب ضئيلة وبالتالي لا يوجد أي تفاؤل بشأن استمرار الصفقة.
ومن المفترض أن تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا في اليوم الـ 50 لكنها لن تفعل دون تفاهمات على استمرار الصفقة.

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نتنياهو رون ديرمر حماس رئيس الموساد

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