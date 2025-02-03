خلطة فتيحة وموضوعية القصاص وسلطنة السنهوري في معرض الكتاب!

لو لم تكن الأيام تجري وفعاليات معرض الكتاب بدأت عدها التنازلي لأستحق كل كتاب من الكتب الثلاثة التي نعرضها في السطور التالية أكثر من مقال.. ثلاث إصدارات لثلاثة من المبدعين الكبار.. نترقب ما يقدمونه كله على مختلف التنويعات.. من القلم إلي الميكرفون والشاشة.. ضيوفا ومبدعين..



نبدأ بالصديق العزيز أيمن فتيحة المخرج والكاتب ليس فقط لكونه ضيفا على الصحافة -الصحيفة وكاتب المقال وأصحاب الإصدارين الأخرين- ولكن أيضا لأن كتابه الجديد عرف طريقه للقارئ ولأرفف المكتبات أولا..

زيرو نساء، وجبة دسمة من عجينة أدبية تجمع بين الكوميديا والفكاهة والرومانسية.. ليست جديدة علي أيمن فتيحة الذي يتقاسم مهمة إضحاك الناس مؤلفا مع المبدع والنجم الكبير محمد صبحي.. كما إنها تجربة تعيد حالة الابداع "الكوميرومانسي" بعيدا عن المسرح وإن كان استلهامها وتحويلها مسرحيا ممكنا!



أيمن فتيحة قدم من قبل لغز التخاتيخ الثلاثة، وعفريت عم بيومي، وكتابه الجديد عن دار اليوم الأول للنشر والتوزيع!



ثاني الكتب للزميل الصديق العزيز أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.. الكتاب سياسي تاريخي عنوانه، شعرة معاوية.. السادات وخصومه، والذي يقر أكرم القصاص في تعريفه بالكتاب أنه ليس دفاعا أو انتقادا للرئيس السادات ولا لعهده، وبالتالي هو قراءة موضوعية -أو يجتهد لكي تكون موضوعية- عن فترة مهمة شهدت أحداثا دراماتيكية شديدة الأهمية..

من أزمة مايو 1971 إلي حادث المنصة، وما بينهما من نصر أكتوبر وإعادة الإخوان إلي الحياة إلي الانفتاح الاقتصادي، إلي معاهدة السلام مع إسرائيل وغيرها من أحداث ضمت مع الأحداث شخصيات تاريخية بارزة!



القصاص -وكثيرون لا يعرفون ذلك- يمتلك حسا فلسفيا له ظلال من السخرية نفتقدها في كتابنا وفي صحافتنا، ومع ذلك تأخذه السياسة في الكتاب كما في المقال وفي كليهما يبدع ويبدع! والكتاب عن دار بتانة للنشر.



الإصدار الثالث للزميل والصديق العزيز عادل السنهوري.. الذي يمتلك القدرة على الابتعاد قليلا عن السياسة ليستخرج ما بداخله، مخزون هائل في مجالات عديدة منحته تنوعا فريدا.. عن التمثيل والسينما مرة.. عن كرة القدم مرة.. عن الغناء والموسيقى والطرب والنغم مرات ومرات..

هذه المرة يقدم تحفته الجديدة موال إسكندراني، عن تراث الإسكندرية الشعبي الذي تمتلك منه المدينة الساحرة كنوزا لا حدود لها، تحتاج فقط لمن ينفض عنها الغبار الذي تراكم بفعل تجاهل طويل.. ونفض عنها السنهوري بالفعل غبارا كثيفا! والكتاب من اصدارات دار ريشة للنشر..



كيف هي خلطة فتيحة؟! وكيف هي موضوعية القصاص؟! وكيف هو مزاج السنهوري وسلطنته؟! كل الإجابات في الإصدارات الثلاث..

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