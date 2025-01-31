معرض الكتاب وحكايات المبدعات الأربعة!

ميادة عابدين -الكاتبة والأديبة- بعد المفاجيع، وبنت المتحرش، وطلق مراتك، تقدم كتابها الجديد أم فاهمة.. أم حافظة، لتستمر مسيرة إبداعها على ذات الخطى التي اختططها لنفسها قبل سنوات، وتسير على هداها بنجاح ملفت -ما شاء الله- وبما وضعها كمرجع في العلاقات الأسرية ومستشارا لها، تعمل في مركزها الخاص، وعلى مختلف القنوات والإذاعات، وكضيفة على الأندية والجامعات في ندوات ولقاءات تسعى فيها للوصول إلى مجتمع شبه مثالي تتراجع فيه الخلافات الزوجية والعائلية إلى أدنى حد ممكن!



الكتاب صدر عن الدار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع، ويلق نجاحا كبيرا في الأيام الماضية من المعرض!



وبينما تجد الإعلامية نانسي إبراهيم متعتها في إدارة البرامج الغنائية كأحد ألمع مذيعات قنوات النيل الفضائية، لكنها هذه المرة تغرد بعيدا علي الشاشة ككاتبة وأديبة في إصدارها تجليات الروح، التي تخوض فيه حربا مع مختلف الظواهر السلبية في حياتنا خاصة، البؤس والكراهية واليأس والإحباط لتحرض على السعادة ونشر روح التفاؤل والنجاح لينتقل المجتمع إلي السعادة مودعا التعاسة والفشل.

الكتاب صدر عن دار بورصة الكتب، والمدهش أنه موجود بمعرض الكتاب حتي قبل حفل التوقيع المقرر الأحد القادم!



أما الشقيتان الكاتبتان مروة سلامة ونسرين سلامة فيخضن تجربة الإبداع المشترك مرة جديدة من خلال الحكاية فيها هن، بعد برج طاقق، الذي ناقش بشكل رومانسي ساخر الارتباط العاطفي بناء على الأبراج الفلكية، ويمكن اعتبار كتاب الحكاية فيها هن بطريقة او بأخرى استكمال له..

لكنهما في كل الأحوال مشغولتان بفكرة البحث الصحيح عن النصف الآخر المثالي وفي الطريق الي ذلك تتم مناقشة ملفات أخرى!



الكتابان صدرا عن دار سما وموجود بدارها بالمعرض!



المدهش في ميادة عابدين صغر سنها كشابة لكن تمتلك مخزون من التجارب التي عرضت عليها وشاركت أصحابها برأيها مما منحها مخزون هائل من الخبرة تفيد المجتمع بخلاصته.



والمدهش عند نانسي إبراهيم قدرتها علي ترك روحها التلقائية البسيطة المتفائلة تنعكس على إصدارها الأول الذي نتوقع أن يكون بداية انطلاقة ابداعية أدبية دائمة..



بينما المدهش عند الأختين مروة ونسرين سلامة هو التنوع الذي يقدمانه على ورق الكتب وبعيدا عنها فضلا عن العودة إلي الإبداع المشترك الذي رأيناه في حالات نادرة في مختلف صور الإبداع ربما أشهرها الأخوين رحباني.. وعدد منها خارج دائرة الاشقاء!



كل الأمنيات للمبدعات الأربعة.. ومع أخريات عليهن الأمل لعودة الأدب العربي النسائي بعد أسماء من عائشة التيمورية إلي مي زيادة إلي لطيفة الزيات إلي عائشة أبو النور إلى د. سحر الموجي إلى الجيل الحالي ويضم أسماء عديدة ناجحات موهوبات متميزات يستحققن مقالا لاحقا مستقلا !

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