الأقصر تضع خطتها لاستقبال شهر رمضان

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا، بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، لبحث الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، فى اطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال شهر رمضان المبارك.

معارض اهلا رمضان في الأقصر

وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، ضرورة اختيار النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة مع الوصول إلى القرى والمناطق النائية من خلال إقامة معارض ثابتة بها أو تسيير منافذ متحركة إليها لإيصال تلك الخدمات للمواطنين في تلك القرى وإعداد خريطة كاملة لانتشار تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها للمواطنين.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مسؤولي الجهات المختصة للتوسع في إقامة منافذ بيع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان والجمعيات الأهلية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة وتعزيز التنسيق معها لتحقيق مزيد من الوفرة السلعية بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع، على استمرار العمل لتحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق ومتابعة انتظام وسير العمل بها، والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية، ومكافحة الغش التجارى ومنع الاحتكار وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحاسبة المخالفين.

وحضر الاجتماع اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومسئولي شرطة المرافق والتموين وحماية المستهلك والغرفة التجارية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وعدد من الجهات التنفيذية المختصة.

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