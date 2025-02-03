16 محضرا تموينيا لمخابز مخالفة في كفر الشيخ

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه قد تم إطلاق الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأضاف اللواء علاء عبد المعطي، أنه في مركز كفر الشيخ فقد تم إطلاق حملة مكبرة للتفتيش علي المخابز في إطار استمرارًا لتحقيق الانضباط لجميع المخابز التي تنتج رغيف العيش المدعم، وفي إطار المتابعة التموينية المستمرة لضبط المخالفين والمتلاعبين بأوزان رغيف العيش، وكذلك التحقق من النظافة العامة لجميع المخابز.

نتائج الحملة التموينية

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر مخالفات متنوعة للمخابز المخالفة، خلال حملات الرقابة على المخابز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخبز المخالفين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، قيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بإستمرار تلك الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.





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