المباحث تستمع لأقوال فتاة احتجزها شاب داخل شقة بالقطامية

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال فتاة سقطت من شقة بالطابق الثالث فى منطقة القطامية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لقيامه باحتجاز فتاة ليل داخل شقتة بمنطقة القطامية، وأثناء محاولتها الهروب منه من شرفة الشقة سقطت على الأرض واصيبت بكسور وكدمات متفرقة بجسدها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد بورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال فتاة في العقد الثالث من عمرها بها كسور وسحجات وكدمات متفرقة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي اجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الفتاة كانت لدى صديقها لإقامة علاقة غير شرعية وبعد الانتهاء احتجزها ورفض دفع اموالها فقامت بالقفز من شرفة الطابق الثالث.

واضافت التحريات، أن الفتاة في العقد الثالث من العمر وكانت برفقة صديقها لقضاء سهرة حمراء داخل الشقة وبعد ذلك رفض الشاب اعطائها مبلغ طلبته منه، واحتجزها بداخل الشقة.

واوضحت التحريات أن الفتاة غافلت الشاب وقامت بالقفز من شرفة الطابق الثالث حيث احتجزها الشاب، لتسقط مصابة بكسور وكدمات ويتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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