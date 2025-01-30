الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لتشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية في القطامية

تفريغ كاميرات المراقبة
تفريغ كاميرات المراقبة لتشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالقطامية وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

سرقة المواد البترولية فى القطامية 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".

وبتطوير المناقشة والتحقيقات أسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3  وقائع سرقة بذات الأسلوب بالإشتراك مع المُتهمين المضبوطين، وتم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع").

كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 أطنان مواد بترولية –25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم– 2 بندقية "آلية، خرطوش" وعدد من الطلقات).

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

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