السياحة تعلن إعفاء القادمين لمطاري الأقصر وأسوان من تحصيل رسوم التأشيرات

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنه يجري إعفاء السياح القادمين إلى مطاري الأقصر وأسوان عبر رحلات الطيران العارض، من دفع رسوم تأشيرة الدخول الإلكترونية المقدرة بنحو 25 دولارا وسيتم السماح لهم بالدخول مجانا بدون رسوم، وذلك اعتبارا من شهر مايو المقبل.



وقف تحصيل رسوم للتأشيرات الإلكترونية لمطاري الأقصر وأسوان

وأضاف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن قرارات الدولة بوقف تحصيل رسوم من تأشيرات الدخول الإلكترونية لمطاري الأقصر وأسوان يهدف إلي زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن الأثرية المصرية خلال أشهر الصيف، حيث تنخفض حركة الإقبال السياحي على المدينتين خلال أشهر الصيف.

أهداف قرار وقف التأشيرات الإلكترونية



وأشار إلي أن منح تأشيرة دخول مجانية للسائحين القادمين سيؤدي إلي زيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.