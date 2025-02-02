الأحد 02 فبراير 2025
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السياحة تعلن إعفاء القادمين لمطاري الأقصر وأسوان من تحصيل رسوم التأشيرات

مطار الأقصر
مطار الأقصر
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أكد محمد عثمان، رئيس  لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنه يجري إعفاء السياح القادمين إلى مطاري الأقصر وأسوان عبر رحلات الطيران العارض، من دفع رسوم تأشيرة الدخول الإلكترونية المقدرة بنحو 25 دولارا وسيتم السماح لهم بالدخول مجانا بدون رسوم، وذلك اعتبارا من شهر مايو المقبل.


وقف تحصيل رسوم للتأشيرات الإلكترونية لمطاري الأقصر وأسوان

وأضاف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن قرارات الدولة بوقف تحصيل رسوم من تأشيرات الدخول الإلكترونية لمطاري الأقصر وأسوان يهدف إلي زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن الأثرية المصرية خلال أشهر الصيف، حيث تنخفض حركة الإقبال السياحي على المدينتين خلال أشهر الصيف.

أهداف قرار وقف التأشيرات الإلكترونية 


وأشار إلي أن منح تأشيرة دخول مجانية للسائحين القادمين سيؤدي إلي زيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل.
 

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