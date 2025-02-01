السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير السياحة يبحث مع نظيره العراقي تعزيز أطر التعاون المشترك

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع نظيره العراقي، فيتو

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار خلال الفترة القادمة.

العلاقات التاريخية بين مصر والعراق 
 

وخلال اللقاء، أكد شريف فتحي على عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيقة حيث تربطهما أواصر الأخوة والعروبة والتعاون منذ آلاف السنين، لافتًا إلى أن البلدين يعدان دول ذات حضارة وتاريخ عريق أثر بشكل كبير في تطور الحضارة الإنسانية.

واصطحب الدكتور وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي شريف فتحي في جولة بمدينة بغداد وما تشهده من تنمية حضارية وثقافية، حيث أثني شريف فتحي على ما تشهده المدينة من تطور كبير ومشروعات تنموية وحضرية كبرى.

فعاليات اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025

تجدر الإشارة إلى أن زيارة شريف فتحي للعاصمة العراقية بغداد للمشاركة في فعاليات اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 جاءت تلبية لدعوة وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي.

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