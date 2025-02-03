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خارج الحدود

الشرع يغادر السعودية في ختام أول محطة خارجية له

أحمد الشرع يغادر
أحمد الشرع يغادر السعودية

اختتم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، زيارته إلى العاصمة السعودية، أولى محطاته الخارجية، حيث التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الشرع يغادر السعودية 

وغادر الرئيس الشرع اليوم من مطار الملك خالد الدولي، وكان في مقدمة مودعيه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وصول الرئيس السوري ووزير خارجيته إلى الرياض في أول زيارة رسمية

وكان الشرع قد وصل أمس إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له وكان على رأس وفد ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني.

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أحمد الشرع يكشف كواليس زيارة السعودية ولقاء محمد بن سلمان

 

وبالأمس الأحد وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن الشرع والوزير الشيباني سيلتقيان في العاصمة السعودية الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

زيارة الشرع اليوم إلى السعودية علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا 

 وتعتبر زيارة الشرع اليوم إلى السعودية علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا بعد سقوط النظام السابق، وتعيين الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية فضلا عن أنها أول زيارة خارجية له منذ تعيينه في هذا المنصب.

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السعودية أحمد الشرع محمد بن سلمان

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