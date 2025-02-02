الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

أحمد الشرع يكشف كواليس زيارة السعودية ولقاء محمد بن سلمان

محمد بن سلمان والشرع،
محمد بن سلمان والشرع، فيتو

قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة السورية عملت على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في كل المجالات.

وأضاف في إطار زيارته الخارجية الأولى إلى السعودية: "ناقشنا مع السعودية خططًا مستقبلية في مجالات الطاقة والتقنية والتعليم والصحة".

 

دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه

وأكد أحمد الشرع بعد لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية حريصة على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه، وشدد على أهمية استمرار التعاون مع السعودية لتعزيز دور سوريا في القضايا العربية والعالمية.

وقال: نسعى مع السعودية إلى شراكة حقيقية تحفظ السلام في المنطقة، مبينًا أن بلاده لمست رغبة سعودية حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، طبقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا". عملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون مع المملكة في كل المجالات، كما شكر ولي العهد السعودي على حفاوة الاستقبال والاستضافة.

 

استقبال ولي العهد السعودي لـ أحمد الشرع فور وصوله المملكة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له في قصر اليمامة بالرياض.

ووصل أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك في أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني.

 

زيارة أحمد الشرع إلى السعودية 

وتعتبر زيارة الشرع اليوم إلى السعودية علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا بعد سقوط النظام السابق، وتعيين الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية فضلا عن أنها أول زيارة خارجية له منذ تعيينه في هذا المنصب.

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