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ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

ليفاندوفسكي وزوجته،
ليفاندوفسكي وزوجته، فيتو

كشفت صحيفة "الصن" (THE SUN) البريطانية أن روبرت ليفاندوفسكي هداف نادي برشلونة وزوجته آنا اشتريا إقامة ملكية وفاخرة في مدينة مايوركا الإسبانية لينتقلا إليها في فترة إجازة النجم البولندي.

 

قصر ليفاندوفسكي الفخم

ونشرت "الصن" تقريرًا بالصور عن القصر الفخم لليفاندوفسكي في مايوركا وقالت إن ثمنه لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني أي ما يقارب 12 مليون يورو.

وأضافت أن الإقامة الفاخرة والتي تقع على ساحل مدينة مايوركا الرائع تضم 6 غرف نوم وقاعات جلوس وقاعة رياضية بجانب مسبح منعزل وهادئ فيما تطل الفيلا الفاخرة جدًّا على البحر.

ومنذ انتقاله للدوري الإسباني، أصبح ليفاندوفسكي وزوجته آنا يترددان باستمرار على مدينة مايوركا بجانب طفليهما خصوصا في فترات إجازة اللاعب الدولي البولندي.

وفي عام 2021 دفع ليفاندوفسكي حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني لشراء فيلا في منطقة سانتا بونكا الهادئة.

وخلال الأسابيع الماضية، اشترى نجم برشلونة فيلا جديدة مكونة من 6 غرف نوم وقاعات جلوس في إقامة ملكية تقع في قرية كامب دي مار الساحلية في مايوركا.

ووفقا لما أوردته "الصن"، يتميز المسكن الفاخر الذي اشتراه ليفاندوفسكي وزوجته معًا، بإطلالات مذهلة على المحيط، ومساحة المبنى أكثر من 700 متر مربع، بينما تتميز غرفه بمعمار فني رائع.

كما يضم القصر الصغير مسبحًا رائعًا، بالإضافة إلى الكثير من المناطق الخارجية للاسترخاء وحمامات الشمس وقاعة رياضة، في حين يوفر التصميم الداخلي  منزلًا مثاليًا بعيدًا عن النمط العادي.

وتقع مايوركا على بعد ساعة طيران واحدة من برشلونة، حيث يرتبط المهاجم المخضرم ليفاندوفسكي بعقد حتى يونيو 2026. 

وكان روبرت ليفاندوفسكي (36 عامًا) تزوَّج آنا في عام 2013 ولهما طفلان.

وانضم ليفاندوفسكي، الهداف التاريخي لبولندا، إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية لسنة 2022، قادما من بايرن ميونخ في صفقة بقيمة 45 مليون يورو، ووقع عقدا مع النادي الكتالوني يمتد حتى يونيو 2026.

وسجل النجم البولندي حتى الآن 17 هدفًا مع برشلونة في صدارة هدافي الدوري الإسباني.

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