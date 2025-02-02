برشلونة يتخطي ألافيس بهدف في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة الإسباني علي نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، على ملعب "مونتجويك".

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز لفريق برشلونة في الدقيقة 61.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي - مارك كاسادو - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

ترتيب برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة،بينما ياتي فريق ألافيس في المركز الـ18 برصيد 21 نقطة.

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