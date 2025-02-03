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رياضة

نصيحة رونالدو لجماهير ريال مدريد ومبابي

رونالدو ومبابي
رونالدو ومبابي

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، نصيحة إلى الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد.


وقال رونالدو، في حوار أجراه مع برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "كنت دائمًا شديد التنافسية، كنت أكره الخسارة وأبكي. جيراني كانوا ينادونني... (البكّاء)".

رسالة رونالدو لجماهير ريال مدريد

ووجه النجم البرتغالي البالغ 39 عامًا رسالة لجماهير ريال مدريد، قائلًا: "اعتنوا به (مبابي).. اعتنوا به. أقولها لجماهير ريال مدريد... اعتنوا بالفتى".


وأضاف كريستيانو: "مبابي لاعب رائع، وريال مدريد يجب أن يساعده ويحميه. ليس لدي أدنى شك في أن كيليان سيمنح الكثير من السعادة للجماهير".

وتابع: "أحب مبابي كثيرًا، وليس فقط بسبب قصته عندما كان صغيرًا وكيف كان معجبًا بكريستيانو رونالدو وكان يعتبرني مثله الأعلى. لكنه حقًا لاعب رائع وسيساعد ريال مدريد كثيرًا".

وعند سؤاله عما إذا كان لا يزال يتابع مباريات الميرنجي، أجاب: "أشاهد ريال مدريد بين الحين والآخر لأن ابني ماتيو يحب مبابي كثيرًا".

وتحدث رونالدو عن مركز مبابي في تشكيلة أنشيلوتي، قائلًا:  "مركز المهاجم الصريح يسبب له بعض الصعوبات، لأنه في رأيي لا يجيد اللعب في هذا المركز... ليس لأنه لا يعرف، بل لأنه ليس مركزه الطبيعي".  

وواصل: "لو كنت في ريال مدريد، لكنت علمته كيف يلعب كمهاجم صريح. فأنا لم أكن مهاجمًا، لكنني اعتدت على اللعب في هذا المركز. كنت ألعب على الجناح، لكن الناس ينسون ذلك".  

وعن نصيحته الأخيرة لمبابي، قال رونالدو:  "كيليان لا ينبغي أن يكون مهاجما تقليديا.. لو كنت مكانه، لكنت لعبت بنفس الطريقة التي يلعب بها كريستيانو رونالدو كمهاجم".

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