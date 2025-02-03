موهبة بايرن ميونخ المغربية تقترب من الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية أن موهبة بايرن ميونخ، بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى الدوري الإسباني، وذلك في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي، اليوم الإثنين.



وبحسب شبكة "سكاي" وصحيفة "بيلد"، فقد أصبح المغربي آدم أزنو موهبة البافاري، قريبًا من الرحيل على سبيل الإعارة، تجاه بلد الوليد، على ألا يتواجد بند أحقية الشراء في العقد.

ويرغب آدم أزنو، في الحصول على فرصة المشاركة في عدد أكبر من الدقائق، وهو الأمر الذي سيجده مع الفريق الإسباني.

عقد موهبة المغرب مع بايرن ميونخ



ويمتد عقد الدولي المغربي مع بايرن ميونخ حتى عام 2027، ولم يشارك سوى في 16 دقيقة مع الفريق الأول للبافاري هذا الموسم.

يذكر أن بايرن ميونخ يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب باير ليفركوزن، بعد مرور 20 جولة.

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