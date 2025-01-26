هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد وتصدر الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد الفوز بنتيجة (3-0) خلال مواجهة بلد الوليد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني - الليجا.

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي "هاتريك" في الدقائق 30، 57، و(90+1).

وبهذا الانتصار، يستعيد ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 49 نقطة، مستغلا تعثر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة متذيل جدول الترتيب.

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