الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

التضامن تنظم زيارة لكبار السن بدور المسنين للمشاركة فى فعاليات معرض الكتاب

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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 نظمت وزارة التضامن الاجتماعي زيارة لكبار السن بدور المسنين، وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير الجاري، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».

واستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أولي هذه الزيارات بمشاركة 30 مسنا ومسنة من ثلاثة دور بمحافظة الجيزة وهى السلمانية،التعارف  الخيرية، ودار أم  هانى، وذلك بحضور الاستاذ  محمود شعبان مدير عام الادارة العامة للمسنين  وعدد من مسئولى  قطاع المسنين بالوزارة،  وقد  شارك فى  أعمال الزيارة دكتورة أمل رمزى النائبة بمجلس الشيوخ التى حرصت على الالتقاء بالمسنين وتبادل الحديث معهم والاطمئنان عليهم.

 

 وتم تنفيذ برنامج زيارة ثري للمسنين من خلال قطاع العمل بالمسنين بالوزارة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري الذى قام باستقبالهم وتوفير المعينات الحركية اللازمة لهم بالمعرض وإجراء قياسات الضغط والسكر للاطمئنان  عليهم قبل بداية الجولة. 

وشاهد المسنون  فقرة حية قدمها الهلال الأحمر المصري عن كيفية تقديم الإسعافات الأولية لبعض الإصابات على المسرح المخصص لتقديم بعض الفعاليات بالمعرض، ثم قاموا بتفقد جناح وزارة الدفاع والداخلية والمجلس القومى للمرأة والرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، حيث استمعوا إلى شرح توضيحي وشاهدوا عدد من الأفلام التوضيحية عن الجهود المقدمة، وفى جناح الأزهر الشريف تابعوا عدد من العروض والتواشيح الدينية المتميزة.

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