الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة.. خبراء يكشفون كواليس فرض «ضريبة الدمغة».. وهذه أبرز النسب المقترحة لها

البورصة المصرية ، شهدت البورصة المصرية على مدار العقد الماضي، تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين "الدمغة" على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات، لم يتم تطبيق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنة 2023)، نتيجة عدم التوصل لآلية تحصيل واضحة، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.



اقرا التالى: البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات أول تداولات فبراير

مؤشرات - فيتو



ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “ فيتو”: البورصة المصرية معفاة تمامًا من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، لكن تم فرضها في يوليو 2013 على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت الحكومة وقتها بدلًا من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.

الحكومه تدرس الغاء ضريبة الأرباح الراسمالية



وأضاف فرج أن وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب كان قد صرح في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مشيرا الى أن ضريبة الدمغة التي ستُفرض ستكون "بنسبة قليلة"، واصفًا إياها بأنها "أكثر ملاءمة للسوق، وأقل تأثيرًا على المستثمرين عند تحصيلها من صافي الربح النقدي، كما أنها ستسهم في تحقيق إيرادات ضريبية جيدة للدولة"، وفي عام 2013 ، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يوميًا، وجمعت عند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، نحو 354 مليونًا و583 مليونًا و729 مليون جنيه على التوالي.

ونوة فرج إلى أن تلك الخطوة تأتي وسط تباطؤ تخارج الدولة من شركات مدرجة عدة في إطار برنامج الطروحات، وذلك نتيجة "عدم تلقي عروض بأسعار عادلة"، وفقًا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، حيث اتجهت مصر مؤخرًا إلى سوق الأسهم للإسراع بوتيرة بيع شركات حكومية، سعيًا للحصول على تقييمات مُرضية، حيث جمع "المصرف المتحد" المملوك للبنك المركزي المصري، ما يصل إلى 4.6 مليار جنيه (92.14 مليون دولار) جراء طرح 30% من أسهمه ديسمبر الماضي.



ماذا حدث فى البورصة المصرية بداية شهر فبراير ؟

وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية شهر فبراير نسبة 95 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.5 % والعرب على 4.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 28.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 57 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 91.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3.6 %و سجل العرب 5.2 %، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 171.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 308.4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أول تداولات شهر فبراير 2025 أمس الأحد. وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

البورصة - فيتو

حركة مؤشرات البورصة المصرية

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 29917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 37219 نقطة، وانخفاض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11726 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3175 نقطة.

5.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية فبراير

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة في أولى جلسات شهر فبراير، نحو 5.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.839 مليون ورقة منفذة على 115 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 118.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.817 مليون ورقة منفذة على 114 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 63.48 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 36.52 % خلال الجلسة.

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