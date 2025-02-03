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ثقافة وفنون

عصام السقا يتعرف على أحمد العوضي داخل السجن بأحداث مسلسل فهد البطل

عصام السقا
عصام السقا

تشهد أحداث مسلسل فهد البطل مشاجرة داخل السجن بين ريكو الذي يلعب دوره عصام السقا وبعض المساجين، ويساعده في المشاجرة فهد الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي.

 

 

مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

وأكد مصدر خاص لـ"فيتو" أن أحمد العوضي قام بتصوير بعض المشاهد من مسلسل فهد البطل في منطقة مصر الجديدة مع كارولين عزمي، ثم انتقلا إلى تصوير مشاهد أخرى في منطقتي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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