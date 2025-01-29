الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

فرح شعبي لـ أحمد العوضي في رمضان 2025

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تشهد أحداث مسلسل فهد البطل، تصوير بعض المشاهد في حفل زفاف شعبي لفهد الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي وكاناريا التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين.

وانتهى صناع العمل من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

 

 

مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

وأكد مصدر خاص لـ"فيتو" أن أحمد العوضي صوَّر بعض المشاهد من مسلسل فهد البطل في منطقة مصر الجديدة مع كارولين عزمي، ثم انتقلا إلى تصوير مشاهد أخرى في منطقتي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

المسلسل بطولة كل من  أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

 

 

 

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

 

 

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أحمد العوضي فهد البطل مسلسل فهد البطل مسلسلات رمضان
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