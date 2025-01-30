الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد عبد العزيز يحاول التخلص من العوضي في مسلسل فهد البطل

أحمد عبدالعزيز
أحمد عبدالعزيز

يلعب الفنان أحمد عبد العزيز ضمن أحداث مسلسل فهد البطل شخصية عمه الذي يريد القضاء عليه كى يحصل علي العمودية، والاستيلاء على ورق شقيقه والد فهد البطل ليصبح من أعيان القرية.

وخلال مجريات الأحداث يحاول مرات عديدة التخلص منه، ولكن تفشل محاولاته إلى أن يتم اتهامه في قضية قتل.

وانتهى صناع العمل من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

وأكد مصدر خاص لـ"فيتو" أن أحمد العوضي صوَّر بعض المشاهد من مسلسل فهد البطل في منطقة مصر الجديدة مع كارولين عزمي، ثم انتقلا إلى تصوير مشاهد أخرى في منطقتي الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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