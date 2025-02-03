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موعد ظهور نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

موعد ظهور نتيجة الترم
موعد ظهور نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 ، يسعى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024-2025، والتي يمكن الاستعلام عنها عبر المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الأسماء وأرقام الجلوس.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

 وفي هذا السياق قال صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول سوف يكون فى النصف الثانى من الأسبوع المقبل، كذلك جميع النتائج بالمراحل التعليمية المختلفة من الصف الاول الابتدائى حتى الثالث الإعدادى

موعد ظهور النتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

 من المتوقع أن تُعلن  نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا خلال 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وقد بدأت أعمال التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ويجري العمل على مراجعة الدرجات تمهيدًا للإعلان الرسمي.

 

سير امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

 أكد مصدر من مديرية التربية والتعليم في المنيا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمت بسلاسة ودون شكاوى، حيث أُجريت في 9 إدارات تعليمية، وقد شارك في الامتحانات أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

 فور انتهاء الكنترول من أعماله واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول من قبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، سيتم الإعلان عن النتائج عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

 

الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

بعد الإعلان عن  نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا، سيتم نشرها إلكترونيًا على بوابة المحافظة، كما توزع النتائج على المدارس في اليوم التالي لتسهيل الاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وهذا سيمكن الطلاب من البدء في إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

 يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الأخبار المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا عبر المنصات التعليمية لضمان الحصول على أحدث المعلومات حول التوقيتات والإجراءات.

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