الإثنين 03 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزارة العمل: توفير 1575 فرصة عمل جديدة 12 محافظة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

نشرة التوظيف نصف الشهرية

وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ويوجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وقالت "الوزارة" في بيان اليوم، إنها تلقت طلبات جديدة من 48 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 1575 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر فبراير 2025 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

فُرص عمل جديدةمُتوفرة في 12 محافظة

وبحسب البيان قالت "الوزارة": إن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، ودمياط، وجنوب سيناء، والمنيا، والإسكندرية، والإسماعيلية، والفيوم، والوادي الجديد.. وفي تخصصات: أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدى جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، وأخصائي تمويل،وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا،وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وظائف لذوى همم بالمحافظات

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمجهم في سوق العمل.

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