أسرة فتاة سقطت من عقار بالمرج: لا نتهم أحدًا

استمعت نيابة المرج لأقوال أسرة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار أثناء قيامها بتنظيف شباك.

وقالت أسرة الفتاة، إن ابنتهم اثناء قيامها بأعمال التنظيف وقفت على الشباك لتنظيفه فاختل توازنها وسقطت على الأرض لتلقى مصرعها

وأضافت أسرة الفتاة أنها لا تتهم أحدا ولا تشتبه في أحد جنائيا.

وكان قسم شرطة المرج تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول فتاة مصاب بادعاء سقوط من أعلى ووفاتها أثناء إسعافها متأثرة بإصابتها بنزيف حاد وكسور في الجمجمة ومناطق متفرقة من الجسم.

وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة 17 عاما، وبالفحص والمعاينة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها.

وكشفت التحريات أن الفتاة أثناء قيامها بتنظيف الشباك اختل توازنها وسقطت من أعلى.



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