النيابة تأمر بضبط سائق متهم بدهس مسن في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس مسن أثناء عبوره شارع أكتوبر في عين شمس، وصرحت بدفن جثة المتوفية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور شخص يبلغ من العمر 70 سنة شارع أكتوبر بدائرة القسم صدمته سيارة نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياتها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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