الإثنين 03 فبراير 2025
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رياضة

إجراء فحوصات طبية لرباعي الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

يخضع الرباعي عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود بنتايك وناصر ماهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للاطمئنان على إصاباتهم لحسم المشاركة في التدريبات من عدمه. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الإثنين تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل خاصة  ان الفريق حصل علي راحة  أمس من التدريبات. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري 

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير الجاري جميعها في الدوري الممتاز وأبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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