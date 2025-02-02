رغم تراجع ترامب عن وقف المنح الدراسية الأمريكية، ما هي شروط الابتعاث المصري للخارج؟

قبل أيام تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القرار المفاجئ بتجميد المنح والقروض الفيدرالية ومنها المخصص للطلاب حول العالم، وهو القرار الذي ردت مصر في حينه بتحمل مسئولية طلابها ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية، لكن بعيدا عن هذه الإشكاليات التي خلقها ترامب قد تتجدد الأزمة مرة آخرى في ظل رئيس يتعامل بمنطق الصفقات، كيف تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر شروط الابتعاث للخارج، والتي تهدف إلى ضمان اختيار الكفاءات القادرة على تمثيل مصر في المحافل العلمية الدولية.

شروط الابتعاث للخارج في مصر

التأهيل الأكاديمي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير عام لا يقل عن "جيد جدًا" من جامعة معترف بها.

العمر: ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا عند تنفيذ البعثة.

الخبرة العملية: أن يكون المتقدم أمضى فترة لا تقل عن عامين في العمل الأكاديمي أو البحثي بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

الموافقة الأمنية: الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة للسفر.

الموافقة المؤسسية: موافقة مجلس القسم والكلية والجامعة على سفر المتقدم.

اللغة: اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية أو اللغة المطلوبة للدراسة في الدولة المستهدفة.

التخصص: أن يكون التخصص المطلوب متاحًا في المؤسسة التعليمية المستهدفة.

خطورة قرار أمريكا تجميد المنح والمساعدات التعليمية

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصر قرارًا بتجميد المنح والقروض الفيدرالية المخصصة للطلاب، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية وهذا القرار كان له شديد الأثر على الطلاب الدوليين، بما في ذلك المصريين، الذين يعتمدون على هذه المنح لاستكمال دراستهم في الولايات المتحدة.

ويستفيد الطلاب المصريين من منّح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمتابعة دراستهم في الجامعات الأمريكية وهذا القرار المفاجئ قبل التراجع عنه أدى إلى قلق كبير بين الطلاب وأسرهم بشأن استكمال تعليمهم رغم الاستجابة السريعة للحكومة المصرية التي اعلنت تحمل النفقات الدراسية لـ 1077 طالبًا مصريًا مستفيدًا من منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يعكس التزام الدولة المصرية بدعم أبنائها في الخارج وضمان استكمال تعليمهم وحرصها على مصلحة أبنائها وتوفير بيئة تعليمية مستقرة لهم.

جدير بالذكر ان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، واجهت انتكاسات قانونية ومعارضة واسعة النطاق لقرار وقف المنح التعليمية، ومع ذلك أكد مسؤولين بإدارة ترامب إنهم ما زالوا يخططون لمنع تمويل الأنشطة التي يعارضها الرئيس ما يرشح الأزمة للاشتعال مجددًا حال إيجاد مخرج قانوني لإرضاء رغبات الرئيس.

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