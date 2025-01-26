رياض محرز يحقق رقما مميزا مع أهلي جدة السعودي

حقق النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق أهلي جدة، رقما مميزا، بعدما صنع هدف فريقه الأول ضد الرياض، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.

وحقق أهلي جدة فوزا عريضا على الرياض بخماسية نظيفة، سجل الأهداف، إيفان توني هدفين ورياض محرز وزياد الجهني وروبرتو فيرمينو.

رقم مميز لرياض محرز في صناعة الأهداف

وتمكن الجزائري محرز من تقديم تمريرة مذهلة في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، وضعت زميله الإنجليزي إيفان توني، وجها لوجه مع حارس الرياض، ليتمكن الأخير من ترجمتها في الشباك ببراعة شديدة.

ورفع محرز رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة في 24 مباراة خاضها مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وتمكن نجم مانشستر سيتي السابق من صناعة 10 أهداف أو أكثر للموسم الثاني مع الأهلي، حيث تمكن في الموسم الماضي من تقديم 14 تمريرة حاسمة في 33 مباراة بمختلف البطولات.

ورغم الأرقام المميزة التي يقدمها محرز مع "الراقي"، إلا أنه يتعرض لانتقادات حادة من الجماهير، بسبب زيادة وزنه وتذبذب مستواه من حين لآخر.

تشكيل أهلي جدة ضد الرياض

بدأ أهلي جدة بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسلة لقاء الرياض بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسي – زياد الجهني – جابرييل فيجا.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو – رياض محرز – إيفان توني.

تشكيل الرياض أمام أهلي جدة

بدأ الفرنسي صبري لموشي مدرب الرياض بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميلان بوريان.

خط الدفاع: حسين النويقي – أحمد عسيري – مرزوق تمبكتي – يوان باربيت.

خط الوسط: نواف هوساوي – بيرنارد مينساه– أنطونيو توزي.

خط الهجوم: لوكاس كال – يحيى الشهري – إبراهيم بايش.

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