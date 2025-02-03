حسام بدراوي عن حزب الجبهة الوطنية: لا معارض ولا موالي طب يعني إيه؟

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي: إنه يجب على الدولة استيعاب الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رأيهم بحرية، للاستفادة من طاقاتهم.

سبب فشل ثورة 25 يناير 2011

وتابع خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “ثورة 25 يناير 2011 كان ممكن تبقى نقلة نوعية في مصر، والانتقال إلى جمهورية جديدة، ولكن هذا لم يحدث لأن الشباب مكانش له تنظيم ولا إدارة”.



إشكالية حزب الجبهة الوطنية

وانتقد حسام بدراوي، أهداف حزب الجبهة الوطنية، قائلا: "لما يطلع حزب يقول إنه لا معارض ولا موالي، طب يعني إيه؟ الحزب لازم يسعى للحصول على أغلبية برلمانية للحكم".

الاهتمام بتطوير التعليم

في سياق آخر، أشار حسام بدراوي: "يجب أن تكون الرقمية والذكاء الاصطناعي أمور أساسية في العملية التعليمية، التعليم يجب أن يصنع وجدان الطالب، وأن يكون فخورا بتاريخه وحضارته".

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