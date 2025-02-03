الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حسام بدراوي عن حزب الجبهة الوطنية: لا معارض ولا موالي طب يعني إيه؟

الدكتور حسام بدراوي،
الدكتور حسام بدراوي، فيتو

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي: إنه يجب على الدولة استيعاب الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رأيهم بحرية، للاستفادة من طاقاتهم.

 

سبب فشل ثورة 25 يناير 2011

وتابع خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “ثورة 25 يناير 2011 كان ممكن تبقى نقلة نوعية في مصر، والانتقال إلى جمهورية جديدة، ولكن هذا لم يحدث لأن الشباب مكانش له تنظيم ولا إدارة”.
 

إشكالية حزب الجبهة الوطنية

وانتقد حسام بدراوي، أهداف حزب الجبهة الوطنية، قائلا: "لما يطلع حزب يقول إنه لا معارض ولا موالي، طب يعني إيه؟ الحزب لازم يسعى للحصول على أغلبية برلمانية للحكم".

 

الاهتمام بتطوير التعليم 

في سياق آخر، أشار حسام بدراوي: "يجب أن تكون الرقمية والذكاء الاصطناعي أمور أساسية في العملية التعليمية، التعليم يجب أن يصنع وجدان الطالب، وأن يكون فخورا بتاريخه وحضارته".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام بدراوي ثورة 25 يناير جمهورية جديدة حزب الجبهة الوطنية لميس الحديدي

مواد متعلقة

حسام بدراوى: لوعايزين تعملوا «إسفين» بالمجتمع دخلوا الدين فى السياسة (فيديو)

حزب الجبهة الوطنية في عيون السياسيين.. منير فخري عبد النور: الديمقراطية تأتي من الشارع.. أبو هميلة: يضيف زخمًا للحياة السياسية.. رئيس «النور»: يعمل على تنشيط الحياة الحزبية

لم يتعلموا الدرس، منير فخري عبد النور يكشف خطأ مؤسسي حزب الجبهة الوطنية (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

حزمة اجتماعية جديدة، هل يتم إعلان زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟

مجلس الوزراء يناقش الحزمة الاجتماعية 2025.. متى تُقر الزيادات الجديدة؟

مدير لجنة المسابقات بالرابطة يحسم قانونية مشاركة الساعي في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

قبل عرضها علي السيسي، اجتماع حكومي رفيع المستوى لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

«القومي للأنفاق» تكشف مفاجأة بشأن عدد ركاب محطة عدلي منصور

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

الحكومة: نراجع آخر مرحلة في حزمة الحماية الاجتماعية قبل عرضها على السيسي

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل ترفع الأعمال فى شهر شعبان فقط؟، وكيل وزارة الأوقاف يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية