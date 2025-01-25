حسام بدراوى: لوعايزين تعملوا «إسفين» بالمجتمع دخلوا الدين فى السياسة (فيديو)

حسام بدراوي، علق الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، على إضافة مادة التربية الدينية إلي مجموع الثانوية العامة في نظام البكالوريا.

إشكالية إدخال الدين في السياسة والحكم

وقال حسام بدراوي خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"أول لما الدين يدخل في أي حاجة تحصل الخناقة، عايز تعمل إسفين في المجتمع دخل الدين في السياسة والحكم، والتاريخ بيقول كده".

مقياس الدين المسيحي والإسلامي

وتابع:"المسطرة اللي بنقيس بها مادة الدين في المسيحية أو الدين الإسلامي ليست واحدة، وبالتالي احنا بنعرض الطالب لأشياء مختلفة تقيس حاجة هو هينتقل إليها، طيب واليهودي ملهوش حق المواطنة لو كان عندنا، طيب لو واحد معندهوش دين هل يفقد حق مواطنته لأ مصر دولة مدنية حديثة".

هدف وزير التربية والتعليم

وواصل:"وزير التربية والتعليم أخبرني أن الهدف الأخلاق والقيم وأنا موافقه ولكن الأخلاق والقيم في العلم هو علم الفلسفة مش الدين، وإلا معنى ذلك إللي مبيدرسش تربية دينية في اليابان واحد مش كويس، كل الأديان بتتكلم عن نفس القيم"



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