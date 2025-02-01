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اقتصاد

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض جديد للطماطم والخيار وارتفاع الملوخية والفلفل

سعر الخضار اليوم،فيتو
سعر الخضار اليوم،فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025.

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 10 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 14 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 11 إلى 25 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 30 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من  15 إلى 18 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم
  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 16 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم</strong>
سعر الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم السبت في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 33 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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