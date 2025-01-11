السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام سوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية المعلقة في القنيطرة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية المعلقة في القنيطرة.

الاحتلال يسيطر على المنطقة العازلة بهضبة الجولان وينشر قواته جنوب سوريا

وأمس، قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب "ستحتاج" إلى الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية.

وأوضح المسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.

وأشاروا إلى ضرورة وجود مجال للنفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومترا داخل سوريا، يكون تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لمراقبة ومنع ظهور تهديدات محتملة.

وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية ونشرت قواتها في جنوب سوريا، كما شنت هجمات استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجيش السوري.

 

رسالة الشرع إلى إسرائيل

وفي وقت سابق، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في سوريا.

وشدد على أن إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد، وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب.

ومن جانب آخر، وفي رسالة طمأنة لإسرائيل، قال الشرع: "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسوريا بأن تستخدم كمنصة للهجمات".

وأكد أنه لن يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى.

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