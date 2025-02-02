الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة في عين شمس

النيابة تطلب التحريات
النيابة تطلب التحريات حول مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة، فيتو

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة شاب لقي مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب توفى نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بحقنة بداخلها مخدر الماكس.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات النجدة قسم شرطة عين شمس

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