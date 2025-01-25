نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، استمرار أعمال التصحيح (صور)

نتيجة الشهادة الإعداية بالقليوبية 2025، تابعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، حيث تفقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقر لجنة تقدير الشهادة الإعدادية، للنصف الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/ 2025.

أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

وخلال تفقد أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025،أشاد بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، موجهًا بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 122926 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما تستمر أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

متابعة أعمال تصحيح الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2025، فيتو

متابعة أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية2025، فيتو

متابعة أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية2025، فيتو

متابعة أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية2025، فيتو

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