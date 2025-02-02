محمود حمدان يعلق على تقديم أحمد العوضي دور الأب والابن في "فهد البطل"

قال المؤلف محمود حمدان، إنه سعيد بردود أفعال الجمهور حول البرومو الخاص بمسلسل فهد البطل، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، فالجمهور ينتظر الأخير بعد نجاحه في مسلسل حق عرب الذي عرض في رمضان الماضي، وفريق العمل يعمل جاهدًا لكي يخرج بشكل جيد.

وتابع محمود حمدان، خلال تصريحات تلفزيونية، بشأن تكرار الحبكة الدرامية بمسلسل فهد البطل بأعمال أخرى قائلًا: "أنا لو عملت كده يبقى عندي فقر فني ومش بكرر أي قصة عملتها قبل كده، غير لو ناس معندهاش حاجة تقدمها وأنا بستثمر نجاح الفنان نفسه في عمل، لكن بيئة مسلسل "حق عرب" نفس البيئة المشابهة اللي في فهد البطل، متسائلا: "هو أنا لو بعمل السيناريو في حارة شعبية يبقى العمل مشابه لعمل تاني!؟"

وأوضح "حمدان"، أن أحمد العوضي شخص طيب للغاية ويتعامل بكل ود مع زملائه في لوكيشن التصوير، وأعتبره بمثابة شقيقي وصديقي، معقبًا: "أحمد العوضي اتمرمط أوي وجابها من تحت أوي لحد ما وصل وبقى نجم.. في رحلة كبيرة هو مر بيها".

على الجانب الأخر، كان أثار نجل الفنان محمود البزاوي الجدل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تواجد والده ببوستر مسلسل “فهد البطل” الذى يشارك في بطولته.



وعلمت فيتو أن الشركة المنتجة للعمل تنوي تغيير بوستر العمل، وطرح بوستر آخر يضم الفنان محمود البزاوي.

وكتب أكرم منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ده عدم تقدير لوالدي وتاريخه إنه يبقى من أبطال العمل ومش موجود على بوستر مجمع”.

وأضاف: “أنا مش بقول الكلام ده من السمع أنا قريت المسلسل كله وعارف كل شخصية فيه بتعمل إيه.. عدم التقدير ده بيتعب الفنان وبيدخله في حالة نفسية مش كويسة خالص.. قدروا كل واحد واسمه وكفاية ظلم ومش عشان أبويا مش بيتكلم وبيسكت ده يحصل دايما على حسابه.. ياريت وتش إت تاخد قرار بتغير البوستر”.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسل المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان.

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