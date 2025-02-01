السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

غضب نجل محمود البزاوي بسبب غياب والده من بوستر مسلسل فهد البطل

فهد البطل
فهد البطل

عبر أكرم البزاوي، نجل الفنان محمود البزاوي، عن غضبه الشديد بسبب غياب والده من بوستر مسلسل “فهد البطل”، الذي يشارك في بطولته.

 

وكتب أكرم منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ده عدم تقدير لوالدي وتاريخه إنه يبقى من أبطال العمل ومش موجود على بوستر مجمع”.

 

وأضاف: “أنا مش بقول الكلام ده من السمع أنا قريت المسلسل كله وعارف كل شخصية فيه بتعمل إيه.. عدم التقدير ده بيتعب الفنان وبيدخله في حالة نفسية مش كويسة خالص.. قدروا كل واحد واسمه وكفاية ظلم ومش عشان أبويا مش بيتكلم وبيسكت ده يحصل دايما على حسابه.. ياريت وتش إت تاخد قرار بتغير البوستر”.

 

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسل المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

 

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان.

 

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أبطال مسلسل فهد البطل فهد البطل محمود البزاوي

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