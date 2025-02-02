الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

نية لتغيير بوستر "فهد البطل" لأحمد العوضي بعد أزمة الفنان محمود البزاوي

محمود البزاوي
محمود البزاوي

 أثار نجل الفنان محمود البزاوى الجدل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تواجد والده ببوستر مسلسل “فهد البطل” الذى يشارك في بطولته.

وعلمت فيتو أن الشركة المنتجة للعمل تنوي تغيير بوستر العمل، وطرح بوستر آخر يضم الفنان محمود البزاوي.
 

وكتب أكرم منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ده عدم تقدير لوالدي وتاريخه إنه يبقى من أبطال العمل ومش موجود على بوستر مجمع”.

 

وأضاف: “أنا مش بقول الكلام ده من السمع أنا قريت المسلسل كله وعارف كل شخصية فيه بتعمل إيه.. عدم التقدير ده بيتعب الفنان وبيدخله في حالة نفسية مش كويسة خالص.. قدروا كل واحد واسمه وكفاية ظلم ومش عشان أبويا مش بيتكلم وبيسكت ده يحصل دايما على حسابه.. ياريت وتش إت تاخد قرار بتغير البوستر”.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسل المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

 

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

 

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان.

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