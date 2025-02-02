معرض الكتاب يناقش "الفتوى ومسائل الهُوية"، المفتي: تلعب دورًا أساسيا في تنمية الانتماء، حسن الشافعي: الدفاع عن الوطن واجب مقدَّس، فؤاد علام: المصري متدين بفطرته

شهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، ندوةً هامة تناولت موضوعًا شائكًا بعنوان "الفتوى ومسائل الهُويَّة وتعزيز الانتماء"، والتي شارك فيها فضيلة الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العام- إلى جانب نخبة من العلماء الأجلَّاء والمتخصصين الذين قدَّموا رؤًى معمَّقة حول قضايا الهُويَّة الدينية والوطنية وأهمية الفتوى في الحفاظ على قِيَم المجتمع.

حيث أثرى الدكتور حسن الشافعي -عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف- موضوع الندوة التي حظيت بحضور كبير من المهتمين بالشأن الديني والوطني، كذلك سلَّط اللواء فؤاد علام -الخبير الأمني- الضوءَ على دَور دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم وتوجيه الرأي العام، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع اليوم، كما تناولت الندوة أهمية الفتوى كأداة لحماية الهُويَّة الوطنية والدينية وتعزيز الانتماء للوطن، بالإضافة إلى دَور المؤسسات الدينية في التصدِّي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تضرُّ بالاستقرار المجتمعي.

مفتي الجمهورية يتحدث عن علاقة الفتوى وأهميتها في تعزيز الانتماء للوطن



وفي معرض الندوة تحدَّث الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، عن علاقة الفتوى وأهميتها في تعزيز الانتماء للوطن، مؤكدًا أن الفتوى تلعب دورًا أساسيًّا في الحفاظ على الهُويَّة وتعزيز الانتماء للأوطان، مشيرًا إلى أنه لا يجب النظر إلى الفتوى على أنها حكم شرعي فقط، بل يجب أن يُنظر إليها باعتبارها بجانب الحكم الشرعي أداةً لبَسط الأمن والسلم، ووسيلة لتوجيه المفاهيم المتعلقة بالأوطان وساكنيها.

وأضاف: إن المفتي عند إصداره للفتوى يستحضر المقاصد الكلية التي تهدُف إلى غرس المفاهيم الصحيحة المتعلقة بالدين والنفس والمال والعرض والعقل، وأنه إذا كان المفتي مدركًا لهذه المقاصد فإنه يكون على دراية كاملة بأهمية الأمور التي تتطلب مراعاة الواقع ومآلاته ومقاصد الشرع الحنيف، مشيرًا إلى أن الفتوى تهدُف إلى تطبيق حكم الله بشكل شامل.



وأوضح المفتي أنه من المهم أن نأخذ في الاعتبار حرص الصحابة على اختيار خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل الانتهاء من دفنه، بما يقدم مثالًا واضحًا لأهمية الحفاظ على المقاصد الكلية والعمل على الحفاظ على مفهوم الدولة وتماسكها وضمان استمراريتها، وقال إن الفتوى لا تقتصر على مجرد بيان الحكم الشرعي فقط، بل تهدُف إلى الربط بين قِيَم المجتمع وأفراده، موضحًا أن الفقهاء قد استنبطوا مجموعة من القواعد الفقهية التي يمكن أن تُستخدم في تأسيس الهُويَّة الدينية والوطنية.



كما أوضح أنَّ المفتي يوقِّع عن الله تبارك وتعالى، وأَولى الأمور التي يجب أن يركِّز عليها هي الدين، ثم الوطن، وهو النهج الذي اتَّبعه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم.

مفتي الجمهورية يتحدث عن مقاصد الوطن والمقاصد الوطنية



وفي هذا السياق، تحدَّث عن مقاصد الوطن والمقاصد الوطنية، وضرورة تأصيل هذا الموضوع وكيفية وضع الوطن ضمن المقاصد الكلية.



وأشار فضيلته إلى وجوب التفريق بين المقاصد المتعلقة بالفرد، مثل الدين والنفس والعقل والمال، وبين المقاصد المتعلقة بالمجتمعات مثل مقصد الدولة، الذي يُعتبر بيئة رشيدة تساهم في تحقيق المقاصد الكلية.



وتطرَّق فضيلةُ المفتي إلى مسألة الحق في التحدث باسم الدين، موضحًا أن النص القرآني يؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الذِّكْر، وأنَّ الفتوى أمانة يجب أن تُبنى على مجموعة من العلوم المختلفة، بما في ذلك العلوم اللُّغوية والإنسانية والدينية، كما أشار إلى أنه يجب أن تراعي الفتوى الواقع والمقاصد الشرعية، حيث لا يستطيع المفتي التعبيرَ عن كافة الأمور لأنها محكومة بقواعد تضمن الأمن المجتمعي والاستقرار الفكري، محذرًا من القفز على هذه القواعد لأغراض شخصية أو للبحث عن الشهرة.



وأشار المفتي إلى رأي العلَّامة ابن رشد الذي أكَّد أن الشريعة أوجبت النظر العقلي، ولكن لا يتصدى له

إلا من توافر له الذكاء والعدالة، حيث يجب على الفقيه أن يتبع الحق أينما كان، وأن يحرص على تحقيق المصلحة من خلال ضوابطها وسلوكها.

مفتي الجمهورية: مصر لديها مؤسسة دينية تحافظ على هذا الإرث متمثلة في الأزهر الشريف



وأكَّد مفتي الجمهورية أن مصر لديها مؤسسة دينية تحافظ على هذا الإرث متمثلة في الأزهر الشريف، وأنه بفضل الله تعالى، توجد تحت مظلة هذه المؤسسة دار الإفتاء ووزارة الأوقاف وغيرها من المؤسسات الدينية، حيث يعملون حاليًّا بالتعاون مع مؤسسات الدولة على دراسة مفصَّلة لمشروع يقصر التصدُّر لأمر الإفتاء على منسوبي المؤسسة الدينية فقط، وتجريم مَن يتصدى للفتوى بدون علم، وأوضح أنه توجد مشكلة متعلقة بالمؤسسة الإعلامية والمؤسسات المعنية، ولا بدَّ من تعاون الجميع لتوحيد الجهود في هذا الأمر، آملًا أن يرى هذا المشروع النور قريبًا.



وفي ختام حديثه أشار فضيلة المفتي إلى أن الأسئلة الشائعة والفتاوى الشاذة التي ترتبط بالمناسبات أصبحت تتردَّد كطقس متكرِّر، مشددًا على أن دَورنا هو توضيح الأمور وتصحيح المفاهيم، وأن هذا يتطلب جهودًا مشتركة لتوعية الأجيال القادمة، وأكد أن ذلك يحتاج إلى تعاون وتكامل بين كافة الجهات المعنية.

تطبيق "مصر قرآن" الذي يتضمَّن مجموعةً من الفتاوى لتيسير الأمور على السائلين



كما أعلن أن دار الإفتاء قد انتهت من تطبيقات هامة سيُعلَن عنها قريبًا، من أبرزها تطبيق "مصر قرآن"، الذي يتضمَّن مجموعةً من الفتاوى لتيسير الأمور على السائلين، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى متعلقة بالفتاوى.



وفي سياق ذي شأن، استهلَّ العلَّامة الأستاذ الدكتور حسن الشافعي -عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف- كلمته بالتأكيد على أهمية معرفة الإنسان لِذَاته باعتبارها المدخل الأول للعلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن الهُويَّة، رغم أنها مصطلح حديث، تعكس مفهومًا قديمًا يتمثل في ماهية الإنسان وحقيقته. وأضاف أن المصريين، مسلمين وأقباطًا، ظلوا على مدار التاريخ أصحاب فطرة دينية سليمة، حيث كانوا يلجؤون إلى النيل طلبًا للطهر، مما يعكس ارتباطهم الروحي بالطبيعة وتدينهم العريق.



وتطرَّق الشيخ حسن الشافعي إلى الأهمية التاريخية والجغرافية لسيناء، مشيرًا إلى أنها تمثِّل ما يقرب من خُمس مساحة مصر، لكنها ليست مجرد أرض، بل رمز للتضحية والفداء، حيث ارتوت كلُّ حَبة من ترابها بدماء الأطهار الذين دافعوا عنها عبر العصور. وأكَّد أن الدفاع عن الوطن واجب مقدَّس يحتِّم على الجميع التكاتف لحمايته.

الدكتور حسن الشافعي: المصريين يتمتعون بترابط اجتماعي فريد



وأوضح أن المصريين يتمتعون بترابط اجتماعي فريد، مستشهدًا بتجارب شخصية عاشها في الغرب. وأشار إلى أن المجتمعات الغربية تعاني من العزلة الاجتماعية، حيث يعيش كثير من كبار السن وحدهم دون رعاية، بينما في مصر لا تزال قيم التلاحم الاجتماعي قوية وحية. وذكر موقفًا للأمير تشارلز الذي دعا البريطانيين إلى التعلم من المسلمين في آسيا وأفريقيا كيفية الحفاظ على الروابط الاجتماعية.

الفتوى ليست مجرد إصدار للأحكام الشرعية، بل هي جزء من هوية الأمة وأداة للحفاظ على تماسكها

وشدَّد الشيخ حسن الشافعي على أن الفتوى ليست مجرد إصدار للأحكام الشرعية، بل هي جزء من هوية الأمة وأداة للحفاظ على تماسكها الاجتماعي والروحي. وأكد أن الفتوى الحقيقية يجب أن تراعي ظروف الناس وتساهم في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، مشيرًا إلى أن الغلو في الدين أو الانحراف نحو الإلحاد يمثلان خطرًا يهدد وَحدة المجتمع.

وأكَّد فضيلته أن القيادة الروحية والوطنية تمثل درعًا للأمة في مواجهة محاولات طمس الهُويَّة والثقافة، مستشهدًا بفترة الاستعمار الإنجليزي الذي أدرك قوة تأثير المؤسسات الدينية والروحية في الحفاظ على تماسك الشعب المصري.



وأوضح الشيخ حسن الشافعي أن التضحية من أجل الوطن والدين واجب لا يقبل المساومة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».

وقال: إن "الهُويَّة وإن كانت لفظةً مستحدثة فهي مفهوم قديم معروف بالماهية أو حقيقة الشيء"، وإن الهُويَّة ليست مجرد عقيدة، بل تشمل العادات والتقاليد والخصائص الثقافية، وكذلك فإن اللغة والهُويَّة هما غطاء الفكر والعقل والشِّعر والدين. كما أكد أن الغرب حاول إفساد اللغة لإفساد الشعوب، لكن يجب أن نجتمع على هذه الهُويَّة التي تمثِّل جوهرَ تراثنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قال عليكم بسُنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، وأنَّ أول انشقاق في جسم الأمة كان على يد الخوارج الذين أخبر عنهم النبي بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مشيرًا إلى أن التطرف بنوعَيْهِ: الغلو في الدين أو الإلحاد، يهدِّد وَحدة الأُمَّة.



ودعا الدكتور حسن الشافعي إلى الوحدة والاعتدال، مشددًا على أهمية دور المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، ومشيخة الطرق الصوفية، ونقابة الأشراف في توجيه المجتمع نحو القيم الصحيحة. وأكد أن السماح بهامش للاختلاف الفكري والثقافي يعزز روح الاعتدال ويحمي الأمة من التطرف والانقسام.



وأضاف أن الذين دفعوا أذى الصليبيين عن العالم العربي والإسلامي هم المصريون، ومن دفعوا أذى المغول هم المصريون، فهذا دَور مصر التاريخي وقدرها، ومن يقول إن الإرهاب صناعة مصرية يحارب الحقيقة والواقع، والعالم كله يعرف تاريخ الإرهاب ومن أين أتى وكيف تأثَّر دُعاته بالمصادر الخارجية.



واختتم حديثه بأن معرض الكتاب هو مهرجان المعرفة، وعلى كل مؤسسات مصر الدينية أن يغتنموا الفرصة لبيان كامل الحقائق للشعب، وعلينا أن نخرج منه ونحن على قلب رجل واحد ورأي واحد، وأن نتناول أزماتنا التي تهدِّد وَحدة الأمة وتناسق المجتمع، داعيًا إلى ضرورة التكاتف والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الهُويَّة الوطنية، راجيًا من الله أن يحفظ مصر والأمة الإسلامية، وأن يُنعِم عليها بالوَحدة والعلم النافع والسلام.

اللواء فؤاد علام يتحدث عن العلاقة بين الهُويَّة الوطنية والهُويَّة الدينية



من ناحيته تحدَّث اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، عن العلاقة بين الهُويَّة الوطنية والهُويَّة الدينية، مشيرًا إلى أن الإنسان هو أفضل مَن يدافع عن الدين الإسلامي، وأفضل مَن يتحدَّث عن دَور مصر في حماية القيم الأصيلة، مؤكدًا أن نموذج المواطن المصري هو مثال نفخر به جميعًا. كما شكر دار الإفتاء على دَورها الكبير في تصحيح المفاهيم، موضحًا أن جهودها في اللقاءات مع بعض الجماعات التي فهمت الدين بطريقة خاطئة كانت لا تُنسى بالنسبة لكل مسلم.



وأشار إلى أن الهُويَّة تظهر بشكل واضح في الأزمات الوطنية، قائلًا: "نحن المصريين نتمسَّك بهُويتنا المصرية أولًا والعربية أيضًا، وقد تحمَّلنا الكثيرَ من أجل الدفاع عنها". وأضاف أنَّ المستعمر البريطاني حاول تغيير هُويتنا، لكنه فشل، حيث كان كلما زاد الاستعمار في محاولاته لتحويل الهُويَّة المصرية إلى مسار آخر، نجد جميع العرب، وفي مقدمتهم المصريون، يقفون مُدافعين عن الهُويَّة المصرية العربية الإسلامية.



وأكد اللواء فؤاد علام أن إيمان الشعب المصري بهُويته العربية الإسلامية قد رسخ في قلوبهم، وأن مصر تحملت الكثير في سبيل الدفاع عن هذه الهُويَّة ورسخت ذلك في قلوبنا، كما تحدث عن دور الفتوى في بناء الوطن، موضحًا أنه عندما تُستخدم الفتوى لصالح الوطن، فإنها تساهم في بنائه ورفع شأنه. وفي المقابل، انتقد الجماعات التي استخدمت الفتوى للتخريب، قائلًا إن هذه الجماعات ادَّعت امتلاكَها لآراء دينية، بينما أصدرت فتاوى لا عَلاقة لها بالدين الإسلامي، مؤكدًا أن هؤلاء الذين تبنَّوا الفتاوى الشاذة هم بعيدون عن الدين والوطن.



كما أشاد بدَور دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم، مؤكدًا أنه كان يتواصل بشكل مستمر مع فضيلة المفتي السابق الدكتور شوقي علام، الذي كان يرسل علماء دار الإفتاء لِلقاء عدد من أفراد تلك الجماعات وتوضيح المفاهيم لهم، وأكَّد أن دَور دار الإفتاء كان وطنيًّا ودينيًّا هامًّا في تصحيح المفاهيم لدى هؤلاء الذين تبنَّوا أفكارًا خاطئة.



وفيما يتعلق بالجماعات التي واجهها، أوضح أن هناك قاسمًا مشتركًا بينها، وهو أن جميعهم مروا على إسرائيل، ما دفع الأجهزة الأمنية للتساؤل عن كيفية حديث هؤلاء باسم الدين وهم نشؤوا في مجتمع يحارب الدين الإسلامي بشكل خاص. وأكَّد أن الأمن الفكري يمثل قضية هامة، وأن الجماعات التي ادعت امتلاكها للفكر كانت بعيدة تمامًا عن ذلك، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء لعبت دورًا حاسمًا في الرد على الأسئلة المتداولة في تلك الفترة، حيث كانت هناك هجمة على المفاهيم الإسلامية الحقيقية.

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