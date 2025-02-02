وزير الخارجية يلتقي ممثلي الجالية المصرية في المنامة

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى مملكة البحرين الشقيقة لقاءً مساء الأحد مع عدد من ممثلي الجالية المصرية بالمنامة.

الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج، وتعمل على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المعاملات على المواطنيين المصريين بالخارج

وشدد وزير الخارجية على حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في كافة بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، واستعرض آخر التطورات بالنسبة لجهود الوزارة في التحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتيسير المعاملات على المواطنيين المصريين بالخارج.

تيسير المعاملات القنصلية

كما حرص الوزير عبد العاطي على التعرف على آراء المواطنين بشأن الخدمات المقدمة، والاستماع إلى مقترحاتهم لتيسير المعاملات القنصلية، مبرزًا التنسيق القائم بين الجانبين المصري والبحريني بشأن المواطنين المصريين العاملين في البحرين، مشيدًا بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات البحرينية، ومثنيًا على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.