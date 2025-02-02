الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي ممثلي الجالية المصرية في المنامة

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى مملكة البحرين الشقيقة لقاءً مساء الأحد مع عدد من ممثلي الجالية المصرية بالمنامة.

الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج، وتعمل على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المعاملات على المواطنيين المصريين بالخارج

وشدد وزير الخارجية على حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في كافة بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، واستعرض آخر التطورات بالنسبة لجهود الوزارة في التحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتيسير المعاملات على المواطنيين المصريين بالخارج.  

تيسير المعاملات القنصلية

كما حرص الوزير عبد العاطي على التعرف على آراء المواطنين بشأن الخدمات المقدمة، والاستماع إلى مقترحاتهم لتيسير المعاملات القنصلية، مبرزًا التنسيق القائم بين الجانبين المصري والبحريني بشأن المواطنين المصريين العاملين في البحرين، مشيدًا بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات البحرينية، ومثنيًا على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ممثلي الجالية المصرية بالمنامة المنامة المعاملات القنصلية المواطنيين المصريين بالخارج المصريين بالخارج

مواد متعلقة

وزير الخارجية يتوجه إلى مملكة البحرين

وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه مع نظيره الجيبوتي (صور)

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الجيبوتي
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

حزمة اجتماعية جديدة، هل يتم إعلان زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

مدير لجنة المسابقات بالرابطة يحسم قانونية مشاركة الساعي في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

قبل عرضها علي السيسي، اجتماع حكومي رفيع المستوى لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

رغم الهزيمة بخماسية من آرسنال، جوارديولا يشيد بأداء عمر مرموش

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

وفاة الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة

منوعات

المزيد

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل ترفع الأعمال فى شهر شعبان فقط؟، وكيل وزارة الأوقاف يجيب (فيديو)

لماذا حرّم الله الخمر في الدنيا وأحله في الجنة؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية