وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه مع نظيره الجيبوتي (صور)

قال الدكتور بدر عبد العاطي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إن مصر تعتز بعلاقات الصداقة الوثيقة وعلاقة الأخوة التي تربطها مع جيبوتي وتربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إسماعيل عمر جيله.

وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف "إلى أن وزير خارجية جيبوتي تشرف والوفد المرافق له بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان لقاء وديا للغاية، تم خلاله تناول العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين ونقل الوزير محمود علي يوسف إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس إسماعيل جيله لأخيه وشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا “ بالتأكيد كان لقاء هاما ويعكس دفء والعلاقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن مباحثاته مع نظيره الجيبوتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير هذه العلاقات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، كما جرى حديث مطول عن التشاور السياسي ومزيد من تعزيز هذا التشاور.

وكشف وزير الخارجية عن اعتزامه زيارة تزور جيبوتي على رأس وفد من رجال الأعمال والشركات المصرية لعقد منتدى الأعمال في جيبوتي، وقال “ نحن نشجع القطاع الخاص المصري على تفعيل وتطوير التجارة والتبادل التجاري مع دولة جيبوتي الشقيقة، وأيضا نشجع على الاستثمار في القطاعات المختلفة في ظل الفرص المتاحة داخل الاقتصاد الجيبوتي”.

ونوه الوزير بدر عبد العاطي إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى التعاون في العديد من ملفات القطاعية على رأسها الطاقة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن هناك مشروعا سبق أن تم تنفيذه لتوليد الطاقة والكهرباء من الطاقة الشمسية ونحرص على التوسع في هذا المشروع.

وقال تحدثنا عن التعاون في قطاع اللوجستيات خاصة في ضوء الأهمية البالغة لجيبوتي ومصر، حيث تقع جيبوتي على خليج عدن وعلى مضيق باب المندب، ومصر بالتأكيد لديها أهم شريان مائي هو قناة السويس وبالتالي هناك ارتباط وثيق بين جيبوتي ومصر فيما يتعلق بقضية الملاحة البحرية.

وأكد الوزير بدر عبد العاطي أن جيبوتي الى جانب مصر كانتا من أكثر الدول تضررا بالتصعيد الذي حدث في منطقة البحر الأحمر.

واستطرد قائلا " وبالتالي لدينا هدف مشترك بطبيعة الحال هو التأكيد على أمن البحر الأحمر وأمن حرية الملاحة فيه.

وأضاف " بالتأكيد مواقفنا متطابقة والبحر الأحمر للدول المشاطئة والتأكيد على حرية الملاحة في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وكشف عبد العاطي عن أن المباحثات تطرقت إلي منطقة لوجستية مصرية سيبدأ العمل فيها قريبا حتى تكون منطقة مصرية متقدمة داخل جيبوتي وتكون مجالا لعرض المنتجات المصرية والصادرات المصرية هناك.

وأشار إلى أنه في ظل العلاقات التجارية بين البلدين وهذا هذا الفكر الجديد فإن إنشاء هذه المنطقة اللوجستية سيدفع في اتجاه مزيد من تطوير التبادل التجاري بين البلدين.

ونوه عبد العاطي إلي أن الحكومة المصرية والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء سيتولى بالتعاون مع اشقاء في جيبوتي مسألة وضع اللمسات الأخيرة لبدء عمل هذه المنطقة اللوجستية في جيبوتي.

وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات تناولت أيضا ربط الموانئ المصرية بالموانئ الجيبوتية والتنسيق والتعاون الكامل بينهما.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى التعاون في مجال الاستزراع السمكي وهو قطاع مهم جدا لجيبوتي ولمصر، وهناك أيضا تعاون مشترك وسيتم ترجمته عمليا لمزيد من بناء مصالح مشتركه تربط بين البلدين وتحقق المكاسب الشعب الجيبوتي والشعب المصري، والتعاون في مجالات الثروة الحيوانية والاستثمار.

وقال " أحطت وزير خارجية جيبوتي علما بما نتوقع أن يكون له انعكاسا إيجابيا للغاية وهو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وهذه سيكون لها دور شديد الأهمية في تشجيع الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة على الدخول في تعزيز التبادل التجاري والتصدير إلى جيبوتي وأيضا تعزيز الاستثمارات المصريه داخل جيبوتي.

وأضاف “ تحدثنا أيضا عن التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات في المجالات الأمنية والمجالات الزراعية والمجالات الصناعية وأيضا تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي”.

وأوضح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن المباحثات تطرقت إلي العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها بجيبوتي، وأن جيبوتي دولة عربية وإفريقية، ونعتز كلانا بانتمائنا العربي والأفريقي .

ونوه عبد العاطي إلى أنه أحاط وزير خارجية جيبوتي علما بكل التطورات فيما يتعلق بغزه وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار،و بالجهد المصري القطري الأمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار، كما تطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع في ليبيا وفي السودان.

ولفت الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن المباحثات تطرقت إلى الوضع في منطقة القرن الأفريقي، مشيرا إلى أن الوزير محمود علي يوسف أحاطه علما برؤية جيبوتي لتطورات الأوضاع هناك، خاصة فيما يتعلق بقضية أمن الملاحة، مؤكدا أنها قضية شديدة الحيوية لجيبوتي ولمصر.

وقال “تحدثنا عن أمن منطقة البحر الأحمر، وأيضا الدعم الكامل للصومال للحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه”.

ونوه عبد العاطي إلى أنه أحاط وزير خارجية جيبوتي علما بشواغا مصر المائية، التنسيق الذي نقوم به فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والإفريقية .

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