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خارج الحدود

وزير الخارجية: مصير مصر مرتبط بالسودان في الأمن المائي

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة السودانى، فيتو

استقبل بدر عبد العاطي  وزير الخارجية والهجرة، اليوم، الدكتور علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان، وذلك للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والوقوف على آخر التطورات الميدانية في السودان.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أشاد بخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين، مشددًا على تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة، والعزم على بذل كافة المساعي لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان، وذلك في إطار دعم مصر الكامل له ولمؤسساته الوطنية، وشدد على موقف مصر الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، فضلا عن تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية به.

 

وشهد اللقاء تشاورًا بين الوزيرين حول الجهود الرامية لضمان استئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أوجه انخراط مصر بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية المختلفة الرامية لدعم السودان الشقيق.

واختتم السفير خلاف تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء شهد التطرق إلى ملف الأمن المائي، حيث أعرب الجانبان عن أهمية استمرار التعاون والتنسيق المستمر للحفاظ على المصالح الوجودية المشتركة للشعبين الشقيقين في ظل وحدة مصيرهما، وباعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل.

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بدر عبد العاطي السودان مصر والسودان لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان أراضي السودان دولتي مصب لنهر النيل

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