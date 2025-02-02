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أخبار مصر

مجلس الوزراء يناقش الحزمة الاجتماعية 2025.. متى تُقر الزيادات الجديدة؟

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

حزمة اجتماعية جديدة، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع موسع، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2025، والتي تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية.  

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تصورات وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بشأن آليات تنفيذ الحزمة وما يمكن تقديمه للفئات المستهدفة.  

وأوضح الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لإقرار الحزمة الاجتماعية حتى الآن، مشيرًا إلى أن القرار سيُتخذ بعد عرض المقترحات على رئيس الجمهورية.  

وأكد أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء سريعًا من التصور النهائي للحزمة لضمان استفادة المواطنين منها في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن الحزمة قد تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات، إلى جانب إجراءات دعم إضافية للأسر الأكثر احتياجًا.  

وحول إمكانية إقرار الزيادات الجديدة قبل حلول شهر رمضان، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تحرص دائمًا على تقديم الدعم للفئات المستحقة، خاصة مع اقتراب المواسم الهامة مثل الشهر الكريم، مؤكدًا أن التفاصيل النهائية ستُعلن فور اعتمادها رسميًا.

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الدكتور مصطفى مدبولي حزمة اجتماعية جديدة رئيس مجلس الوزراء زيادات في المرتبات والمعاشات المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء شهر رمضان

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