حماس توجه رسالة لنتنياهو وتعلق على جهود مصر لدعم القضية (فيديو)

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة حماس، إننا ملتزمون ما التزم الاحتلال الإسرائيلي، ويجب على المجتمع الدولي وقف إسرائيل عند حدها حفاظا على السلم والأمن الدوليين.

رسالة للداخل الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "سيكون لنا مواقف مختلفة اذا تلاعب الاحتلال الإسرائيلي هنا وهناك".

كذب نتنياهو

وتابع: "نتنياهو اشتهر بأنه الأكذب من بين كل رؤساء الوزراء الذين حكموا تل أبيب لذا نحن لدينا تحوط لما يمكن أن تقوم به إسرائيل ضد شعبنا".

عدوان إسرائيل على جنين والضفة الغربية

وواصل: "الاحتلال الإسرائيلي غادر ومجرم ولا يحتاج الي ذرائع، وكنا نقول لكل من كان يقول بأن المقاومة هي السبب فيما حدث من عدوان وحرب على قطاع غزة، انظروا الي ما يجري في الضفة الغربية هل المقاومة سبقت الاحتلال أم المقاومة رد فعل على عدوان الاحتلال، التفجيرات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال في جنين اليوم على غرار ما فعله في غزة هل هي أيضا نتاج 7 أكتوبر؟ هل هي نتاج الشعب الفلسطيني أم أن هناك مخططات تهجير للشعب الفلسطيني وقتل وتدمير البنى التحتية لشعب الفلسطيني للرحيل عن أرضه، هذه المخططات لا تحتاج إلى ذرائع، المقاومة هي من ساهمت في عودة الشعب الفلسطيني بقوة البندقية".

الدور المصري في دعم الفلسطينيين

وأشار: "مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المحطات والمواقف، والموقف المصري أصيل دوما، وهي التي وقفت معنا في المفاوضات الشاقة وتقف معنا في إدخال المساعدات، وترفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ونثمن الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية".



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