سمير فرج يكشف أسرار وأهداف زيارة نتنياهو لـ واشنطن (فيديو)

كشف اللواء سمير فرج الخبير العسكري ورئيس الشئون المعنوية الأسبق، أسرار زيارة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن.

وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"زيارة نتنياهو لواشنطن تأتي في ضوء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعملية الكاملة في الخاصة بقطاع غزة".

أهداف نتنياهو من زيارة واشنطن ولقاء ترامب

وأضاف:"نتنياهو ذهب الي ترامب وهو يحمل حقيبتين، الحقيبة الأولى خاصة بغزة، والثانية بشأن إيران لأن العدو الرئيسي لإسرائيل حاليا هو إيران، ومحاولة ضرب المفاعلات النووية التي لن يوافق عليها ترامب".

وتابع:"نتنياهو يهمه استمرار القتال والتدمير في قطاع غزة بعد تحرير الأسرى، ولكن وفقا للمعطيات والتحليل فإن ترامب لن يوافق على ذلك، لأنه يرغب في تحقيق السلام ووقف إطلاق النار".

هدف نتنياهو في غزة

وأشار:"نتنياهو لا يريد أن تعود غزة كما كانت وأن يكون له تواجد في القطاع وليس القوى الفلسطينية، واعتقد أن هذا لن ينجح فيه، ويريد ضمان استمرار دعم ترامب له سواء بالأموال أو الأسلحة مع استهلاك إسرائيل حجم ذخيرة هائل الفترة الماضية بعد تدمير بلد بالكامل".

سيطرة الولايات المتحدة على القرار العالمي

وأختتم:"مثلما صرح السادات فإن أمريكا تتحكم بقواعد اللعبة واتخاذ القرار في العالم بنسبة 99% من ولابد أن نعترف بذلك، ولولا ترامب لما توقف إطلاق النار في غزة".



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