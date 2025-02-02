الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سمير فرج يكشف أسرار وأهداف زيارة نتنياهو لـ واشنطن (فيديو)

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

كشف اللواء سمير فرج الخبير العسكري ورئيس الشئون المعنوية الأسبق، أسرار زيارة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن.

وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"زيارة نتنياهو لواشنطن تأتي في ضوء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعملية الكاملة في الخاصة بقطاع غزة".

أهداف نتنياهو من زيارة واشنطن ولقاء ترامب

وأضاف:"نتنياهو ذهب الي ترامب وهو يحمل حقيبتين، الحقيبة الأولى خاصة بغزة، والثانية بشأن إيران لأن العدو الرئيسي لإسرائيل حاليا هو إيران، ومحاولة ضرب المفاعلات النووية التي لن يوافق عليها ترامب".

وتابع:"نتنياهو يهمه استمرار القتال والتدمير في قطاع غزة بعد تحرير الأسرى، ولكن وفقا للمعطيات والتحليل فإن ترامب لن يوافق على ذلك، لأنه يرغب في تحقيق السلام ووقف إطلاق النار".

هدف نتنياهو في غزة 

وأشار:"نتنياهو لا يريد أن تعود غزة كما كانت وأن يكون له تواجد في القطاع وليس القوى الفلسطينية، واعتقد أن هذا لن ينجح فيه، ويريد ضمان استمرار دعم ترامب له سواء بالأموال أو الأسلحة مع استهلاك إسرائيل حجم ذخيرة هائل الفترة الماضية بعد تدمير بلد بالكامل".

 

سيطرة الولايات المتحدة على القرار العالمي

وأختتم:"مثلما صرح السادات فإن أمريكا تتحكم بقواعد اللعبة واتخاذ القرار في العالم بنسبة 99% من ولابد أن نعترف بذلك، ولولا ترامب لما توقف إطلاق النار في غزة".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سمير فرج نتنياهو ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي غزة إيران قطاع غزة

مواد متعلقة

صحة غزة: 25 ألف جريح ومريض يواجهون الموت بالقطاع

نتنياهو يستكمل مؤامراته مع ترامب بالبيت الأبيض.. إيران وحماس والشرق الأوسط أبرز ملفات زيارة رئيس وزراء الاحتلال لأمريكا.. ومستقبل قطاع غزة «في المقدمة»

نتنياهو: سنعمل مع ترامب على تعزيز أمن إسرائيل
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الحكومة تراجع اللمسات النهائية لزيادة المرتبات والمعاشات الجديدة قبل عرضها على السيسي

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 للترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

منوعات

المزيد

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يصعد للمركز السادس.. قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين صيام النبي في شعبان عن رمضان؟، الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام شعبان؟،الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصيام في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية