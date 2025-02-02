وزير الاستثمار يلتقي وفد مجموعة الملا الكويتية لاستعراض مشروعاتها بالسوق المصري

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة " الملا" الكويتية لاستعراض، جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مستهدفات الشركة للتوسع في استمارتها في مصر في مجال صناعة السيارات " باعتبارها وكيلًا لشركة ميتسوبيشي العالمية" وكذا في مجالات التعليم والخدمات المالية.

حوافز الاستثمار وخاصة صناعة السيارات

واستعرض «الخطيب» حوافز الاستثمار وخاصة صناعة السيارات، كما استعرض استراتيجية صناعة السيارات في مصر، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال صناعة السيارات وبما يسهم في توطين هذه الصناعة الاستراتيجية للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، كما تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، وكذا العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

ومن جانبه أكد وفد مجموعة "الملا "الكويتية حرص المجموعة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة،

مشيرا إلى أن هناك مفاوضات بين الشركة وشركة ميتسوبيشي العالمية للتصنيع في مصر.

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