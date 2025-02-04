بدء قبول مقترحات بحثية 2027/2026 ضمن برنامج التعاون العلمي المصري الفرنسي

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‏ عن بدء قبول مقترحات بحثية للأعوام 2027/2026 ضمن برنامج التعاون العلمي المصري الفرنسي (أمحوتب)، والذي تنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ووزارة الخارجية الفرنسية، وتتولى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‏ الأعمال الإدارية للبرنامج عن الجانب المصري.

وتتولى الهيئة الفرنسية "كامبس فرانس" الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسي، ويسرى هذا البرنامج لمدة 24 شهرا وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‏ بتمويل كل مشروع بمبلغ 300 ألف جنيه سنويا، وسيتضمن البرنامج عدة مجالات منها المياه (الصرف الصحي، تحلية المياه، الري)، البيئة: (الطاقة الجديدة والمتجددة، خلايا الوقود الهيدروجينية، بطاريات السيارات الكهربائية)، الصحة والبيولوجي والدواء: (استخدام التكنولوجيا‏ الحيوية لإنتاج الإنزيمات، تقنيات التشخيص المتقدمة لأمراض التهاب الكبدي C)، الرياضيات وتفاعلاتها، الفيزياء، علوم الأرض والفضاء، الكيمياء، علوم إنسانية واجتماعية، علوم مجتمعية: (السياحة والتعليم)، العلوم الهندسية: (الأهمية لمشروعات الطاقة)، علوم وتكنولوجيا‏ المعلومات والاتصالات: (الوسائط المتعددة)، زراعة وإنتاج حيواني وخضروات: (إنتاج المحاصيل).

وعلى الباحثين الراغبين في الاشتراك في البرنامج التسجيل إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للأكاديمي، علمًا بأنه يجب أن ينتمي الباحث الرئيسي والباحث المناوب للفريق البحثي إلي نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلي جهات مختلفة، كما يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم طبقًا لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.

وسيكون آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 15 أبريل 2025، وحال الموافقة على إدراج المقترح ضمن البرنامج المذكور أعلاه سيتم إخطار الباحث الرئيسي والجهة البحثية.

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