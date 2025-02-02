الأحد 02 فبراير 2025
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التعليم العالي: انطلاق المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

 تنطلق فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذي تستضيفه جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في الفترة من( 5 إلى 8 فبراير الجاري).

 

التعليم العالي: انطلاق المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية

 ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وبخاصة الأنشطة الرياضية، باعتبارها دعامة أساسية لتنمية الإنسان وتطويره وتعزيز الصحة النفسية والعقلية والجسدية للشباب. 

 

مهرجان شباب جامعات الجمهورية الجديدة

 يقام المهرجان تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

أكد الدكتور أيمن عاشور، أن إقامة المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، يعكس التزام الوزارة بتعزيز الأنشطة الطلابية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الرياضة ليست فقط وسيلة للتنافس الشريف، بل أيضًا أداة لتحقيق التواصل والتكامل بين طلاب الجامعات والمعاهد المختلفة، ويرسخ قيم الانتماء والولاء ويعزز القدرة على الإبداع والابتكار في إطار أهداف  الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفّار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن خطة الوزارة للارتقاء بالرياضة والصحة البدنية تستهدف دعم الرياضات الفردية والجماعية ونشر ثقافة الرياضة وجعلها جزءً لا يتجزأ من الحياة اليومية للشباب، فضلًا عن دعم مشاركة الفرق الجامعية الرياضية في البطولات الدولية.

يذكر أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية يعد فرصة طيبة يلتقي خلالها طلاب الجامعات والمعاهد المختلفة للتنافس الشريف في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية، من بينها كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة، وكرة السلة، والكرة الطائرة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب الترفيهية.

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